Game of Thrones’un yıldızı Lena Headey dizideki karakterinin aksine sosyal konularda duyarlı ve aktif bir isim. Şu sıralarda The Flood isimli mülteci dramlarını konu alan bir filmde de oynayan Lena Headey, İngiltere’nin mülteci politikalarına çok sert tepki gösterdi:

“Güvenlik sorunları olduğunu biliyorum. Bunun için dikkatli davranılması gerektiğini de anlıyorum. Ama İngiltere ve Avrupa’nın mülteci politikaları daha insancıl ve şefkatli olmalı”

“Ülkelerinde yaşadıklarından ve tehlikelerle geçen korkunç yolculuklarının ardından burada onları korku ve şüphe ile karşılamamız utanç verici. Durumun çok katmanlı bir kriz olduğunun farkındayım. Ama mülteciler “sorun” değil. Onlar insan ve bu insanları devamlı sorun olarak niteleyerek metalaştırıyoruz”



“Bu insanların savaş yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda olan, mesleği, eğitimi, ailevi değerleri olan, bizim gibi kalabalıklar olduğunun farkına varmalıyız.”

“İnsanlar bu konuda konuşan oyunculara bakıyor ve “Onlar için konuşmak kolay, şampanya sosyalistleri” diyebiliyor. Siktirip gidebilirler. İnsanın vicdanı ne kadar para kazandığına veya ne kadar ünlü olduğuna bağlı değildir. Ülken adına utanır, insanlar için acı çekersen çekersin.”

“İnsanlar çocukları, başka çocukların öldüğünü gördüğünde ve “Sen bu konuda ne yapıyorsun anne?” diye sorduğunda bir yanıt verebilmeli.