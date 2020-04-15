Avrupalı yapımcılarla ve Aidan Turner’ın başrolünde hayata geçecek Leonardo Da Vinci dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Efsanevi sanatçı ve bilim adamının, etrafını saran gizemlerden çok daha gerçekçi bir hikayesinin anlatılması beklenen dizide “Son Yemek” tablosunu çizdiği yıllara odaklanacağız.

Dizide Giancarlo Giannini, Matilda De Angelis, Freddie Highmore da önemli rollerde karşımıza çıkacak.

RAI’nin başını çektiği ve fon sağladığı yapımcıların hayata geçireceği dizinin yürütücü yapımcıları Frank Spotnitz ve Steve Thompson… Henüz ne zaman yayına gireceği ile ilgili bir açıklama maalesef yok.