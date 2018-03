Aylardır devam eden söylentilerden sonra sonunda Quentin Tarantino‘nun 9. filminin adı ve kadrosu netleştiriliyor. Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’ta) adı verilen filmin başrolü Leonardo DiCaprio olmuştu. Aktör filmde western dizisinde rol alan, sinemaya geçmek için fırsat kollayan, Sharon Tate’in komşusu olan bir aktörü, Rick Dalton’ı oynayacak. Ona Tom Cruise’un eşlik etmesi bekleniyordu ama belli ki aktör teklifi reddetmiş. Rol için Brad Pitt‘le anlaşılmış. Pitt, Dalton’ın dublörü ve arkadaşı olan Cliff Booth’a hayat verecek. Gelen haberlere göre, Pitt bu film için David Fincher’ın yöneteceği World War Z 2‘nun çekimlerini sonbahara erteletmiş, Cruise’un sıradaki filmi Top Gun 2 olacak.

Bilindiği üzere film 1969 yılında geçip Manson ve çetesinin, Sharon Tate’i katletmelerini anlatacak. Ama Manson filmde fazla görünmeyecek. Tate rolü için Margot Robbie düşünülüyor, aktrisin durumu halen netleşmedi. Robbie daha önce DiCaprio’yla The Wolf of Wall Street filminde çalışmış, Pitt’in yapımcılığını üstlendiği The Big Short‘ta iki dakika görünmüştü. DiCaprio da, Pitt de Tarantino’yla ikinci kez çalışacaklar. Pitt ve DiCaprio daha önce Martin Scorsese’nin kısa filmi The Audition‘da rol almışlardı. Tarantino’nun filmi 9 Ağustos 2019‘da vizyona girecek.