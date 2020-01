Once Upon a Time In Hollywood’daki rol arkadaşı Brad Pitt ile bir podcast’e katılan Leonardo DiCaprio, Inception hakkında da konuştu. Brad Pitt Ad Astra’nın belirli sahneleri ile ilgili gelen soruları “Açıkçası bunları cevaplayamam… Daha sonra da anlatamam, net olarak bilmiyorum” diye yanıtlayınca lafa giren Leonardo DiCaprio “Benim için de Inception aynı… Filmde ne oldu? Hiç bir fikrim yok” açıklamasını yaptı…

DiCaprio “Sadece karakterime odaklanmıştım. Filmin hikayesine odaklanmadım. Christopler Nolan, filmi çok iyi bir araya getirdi ama bir yandan tamamlanmamış bir puzzle gibi bıraktı. Herkes hala o yap-boz’u tamamlamaya çalışıyor.”

Inception’la ilgili şu ana kadar tek kesin açıklamayı Michael Caine yapmıştı. Caine son sahnede olduğunu hatırlatarak “Ben oradaysam, rüya değil gerçektir. Ben hiç bir zaman rüyada olmadım. Rüyayı keşfeden bendim” sözleriyle filmin sonuna açıklama getirdi.