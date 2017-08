Walter Isaacson son birkaç yılın en popüler yazarlarından. Kaleme aldığı her kitap uyarlanıyor. Steve Jobs’ın hayatına odaklanan Steve Jobs adlı biyografik kitabı Michael Fassbender ve Kate Winslet’ın başrollerinde, Danny Boyle’ın yönetmenliğinde perdeye taşınmıştı. Albert Einstein’ı konu alan Einstein: His Life and Universe kitabını ise Ron Howard, Nat Geo kanalı için Genius adıyla dizileştirdi. Sıra ünlü ressam Leonardo Da Vinci’ye odaklanan Leonardo Da Vinci adlı kitabına geldi.

Haberlere göre iki büyük stüdyo, Paramount’la Universal bu aralar bu kitabın hakları için mücadele ediyorlar. Hakları kim alırsa alsın, Leonardo DiCaprio ve şirketi Appian Way projede yer alacak. DiCaprio filmin yapımcılığını üstlenecek, başrolü üstlenmeyi düşünüyor. Hakların Paramount’a mı, Universal’a mı verildiği yakın zamanda açıklanacak. Ondan sonra stüdyoyla DiCaprio filme senarist ve yönetmen atayacaklar ama bu biofilmin yakın zamanda çekilmeyeceğini söyleyebiliriz. DiCaprio’nun sıradaki filmi Scorsese’nin yöneteceği Killers of the Flower Moon olacak gibi görünüyor.