Daha önce FBI’nın kurucusu ve ilk başkanı J. Edgar Hoover’ı oynayan Leonardo DiCaprio‘nun Amerika’nın başkanları üzerine iki projesi mevcut. Amerikan başkanını oynamayı yıllardır isteyen DiCaprio’nun sonunda bu isteğini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini zaman gösterecek. Aktörün ilk duyurulan projesi, 1901 yılında henüz 42 yaşındayken başkan olup “o döneme kadarki en genç başkan” sıfatını kazanan Teddy Roosevelt‘i konu alan Roosevelt biofilmi. Filmi Martin Scorsese‘nin yöneteceği, Scott Bloom‘un kaleme alacağı duyurulmuştu. Scorsese-DiCaprio ikilisinin diğer projeleri Killers of the Flower Moon da hazırlık aşamasında. Scorsese’nin önce hangisini hayata geçireceği henüz bilinmiyor. Usta yönetmen bu yılı da The Irishman‘le geçireceği için 2019’dan önce yeni filminin çekimlerine başlayamayacak. DiCaprio da bu süre zarfında Quentin Tarantino‘nun Once Upon a Time in Hollywood filminde rol alacak.

Aktörün duyurulan diğer projesiyse İç Savaş’tan sonra 1869’da başkan olan eski general Ulysses S. Grant‘ı konu alan Grant filmi. Bu filmi DiCaprio’yla bir kez çalışan Steven Spielberg yönetebilir. Bu proje duyurulduğunda Roosevelt’ın çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Scorsese, Roosevelt projesini uzunca bir süredir hazırlıyor ama DiCaprio kısa aralıklarla birbirlerinden epey farklı olan iki Amerikan başkanını oynayacak mı, yoksa bu iki projeden birisini mi seçecek? Bunu zaman gösterecek. Ama şimdilik Spielberg’in bu proje için vakti yok. Usta yönetmen 2019’da Indiana Jones 5‘i çektikten sonra West Side Story‘i yönetmeyi düşünüyor. Spielberg, DC filmi Blackhawk‘ı da çekmek istiyor. Tabii ki Indy 5‘ten sonra planını değiştirip DiCaprio’yla çalışma ihtimali de var. DiCaprio’nun Once Upon… sonrası projesi henüz netleşmedi.