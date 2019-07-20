Leonardo DiCaprio bir kez daha takım elbise giyip olayları soruşturacak. Daha önce usta yönetmen Martin Scorsese‘nin filmi Shutter Island‘ta bir kayıp vakasını araştıran birisine, Clint Eastwood‘un filmi J. Edgar‘daysa FBI’nın kurucu başkanı J. Edgar Hoover’a hayat veren Oscar ödüllü aktör, Scorsese’nin yeni filmi Killers of the Flower Moon‘da da cinayetleri araştıran bir adamı, Tom White‘ı canlandıracak. Hoover’ın FBI’yı kurduğu zamanda, 1920’lerde geçecek filmin senaryosunu Forrest Gump, The Insider, Munich filmlerinin senaristi Eric Roth kaleme alıyor. David Grann‘ın kitabından uyarlanacak filmin çekimlerine bu yıl başlanabilir.

Film Kızılderili Osage kabilesinin kanlı bir şekilde yok edilmesini, Hoover’ın binlerce dolar harcayıp bu cinayet serisini çözüme ulaştırma çabalarını, cinayetleri aydınlatması için soruşturmacı White’la anlaşmasını konu alıyor. Hoover filmin merkezinde yer almayacak. Film, Oklahomalı soruşturmacı White’ı merkeze koyup bu seri cinayetleri işleyecek. Amerikan tarihinin en kanlı vakalarından olan Osage Katliamı, FBI’ın ilk soruşturması aynı zamanda. Cinayetlerin nedeniyse petroldü. Geçen yılki bir haberimizde Robert De Niro‘nun da filmde oynayacağını yazmıştık ama aradan geçen zaman zarfında aktörün projeden ayrılıp ayrılmadığı belli değil.

Bu arada filmin haklarını Silence gişede batınca The Irishman‘i çektirmekten vazgeçen Paramount satın aldı. Stüdyonun filme ayıracağı bütçe henüz açıklanmadı. Scorsese, The Irishman‘i gösterime çıkardıktan sonra bu filminin çekimlerine başlayabilir.