2019, sinema açısından verimli bir yıl oldu… Geçtiğimiz yılın iyi bir gelişmesi de, sinemanın ve TV dünyasının sorunlarının açıkça konuşulması ve herkesin eteğindeki taşları dökmesiydi. Sinemanın geleceği ile görüşlerini açıklayan son isim ise Leonardo DiCaprio oldu:

“Kesinlikle sinema deneyimine, filmlerin salonda, doğru sesle, doğru boyutla gösterilmesine ihtiyaç var. Sinemanın büyük sanatçılarının eserleri perdede izlenmeli… Ama aynı zamanda büyük stüdyoların kâr hesaplarıyla yağmalanmamış bir alana da ihtiyaç var… İkisi de yaşamalı… Birçok film stüdyo sisteminin dışında kalıyor ve para bulamıyor, oynatılacak yer bulamıyor. Açıkçası kasabaya yeni bir çete gelmesinin zamanı gelmişti. Bazı büyük sanatçı ve sinema vizyonerlerinin yeni alanlara ihtiyacı vardı. Hepsinin toplum, kültür, dünyamız ve sinema hakkında söyleyeceği çok şey bulunuyordu.”

“Streaming konusunda paniği de anlamıyorum. Niye bu korku? TV ortaya çıkınca sinema bitecek deniyordu, VHS geldiğinde yeniden bittiğini söylediler. DVD geldiğinde tekrar… Sessiz filmden, sesli veya renkli filmlere geçince bile sinema sanatının bittiğini söyleyenler olmuş. VHS bitti, DVD bitiyor, belki streaming platformları da bitecek. Sinemanın kalacağını görmek için bilgin olmaya gerek yok.”