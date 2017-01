The Revenant‘la Oscar’landıktan sonra setlere dönmeyen, bu süre zarfında birkaç belgeselin yapımıyla meşgul olan Leonardo DiCaprio’nun sıradaki projesi halen açıklanmış değil. Geçen yıl aktörün The Revenant‘ın senaristi Mark L. Smith’in senaristliğini üstlendiği Conquest adlı filmde ve henüz senaristi-yönetmeni belli olmayan The Truevine filminde oynayacağı açıklanmıştı. Bu projelere bugün de The Black Hand projesi eklendi. Paramount’ın haklarını satın aldığı bu projenin başrolü de, yapımcılığı da DiCaprio’ya teslim edildi. Stephan Talty’nin aynı adlı biyografik kitabından uyarlanacak filmin senaristi de, yönetmeni de belli değil. DiCaprio bu filmde New York Polis Departmanı’nda çalışan bir polisi oynayacak.

Kitap 1860’ta doğan Joe Petrosino adlı polisin yaşamını anlatıyor. Joe insanları kaçırıp ailelerinden fidye isteyen İtalyan bir mafyanın peşine düşer, ama 1909’da, henüz 49 yaşındayken delil toplamak amacıyla gittiği Palermo’da suikasta kurban gider. Katilleri ancak 2004’te, yani neredeyse yüz yıl sonra bulunabildi. Joe suçla mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden ilk dedektiflerden. Hayatını ABD’deki İtalyan ya da Sicilyalı haraç çetelerini ortaya çıkarmaya adamıştı. Filmin ne zaman çekileceği bilinmiyor.