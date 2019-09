Leonardo Da Vinci’nin hayatını 8 başyapıtı üzerinden anlatacak olan Frank Spotnitz mini dizisinde yönetmenliğe Dan Percival getirildi. The Man in the High Castle’dan da tanıdığımız Parcival, Spotnitz ile birlikte Leonardo Da Vinci’nin 500. ölüm yıl dönümü anısına çekilecek birçok film ve diziden farklı bir yaklaşım planlıyor.

Toskana’da yıl başına kalmadan çekilmeye başlanacak dizi Leonardo’nun biseksüel yaşamını da anlatacak. Çok kısa sürede oyuncuların da belli olması bekleniyor… Senaryoyu Spotnitz ile birlikte Steve Thompson kaleme aldı.