En son 2012 yılında Holy Motors filmiyle sinemalara dönen usta yönetmen Leos Carax bu filmden sonra müzikal projesi Annette‘i duyurmuştu. Başta başroller Adam Driver, Rooney Mara ve Rihanna‘nın idi. Ama oyuncuların çekim takvimleri nedeniyle çekimlere bir türlü başlanamayınca Mara ve Rihanna projeden ayrılmış, projeye Michelle Williams dahil edilmişti. Lakin bu değişikliklerden sonra da film çekilememişti. Carax “Driver ve Williams pek çok projeyle meşguller, o yüzden çekimlere başlayamadık. Ama umuyorum ki Driver, Star Wars üçlemesini tamamladıktan sonra çekimlere başlayabileceğiz,” açıklamasını yapmıştı.

Bugün gelen haberlere göre Carax, Wallimage adlı fon kurumundan bir miktar destek aldı. Wallimage, Carax’ya verdiği miktarı açıklamadı ama toplamda 1.67 milyon Euro’yu pek çok projeye dağıttı. Carax’nın Annette‘le bir fondan daha destek alması filmin çekilebileceğini gösteriyor, lakin henüz çekim tarihiyle ilgili bir açıklama yok. Oyuncu kadrosu değişmediyse Williams bu yıl da başka filmlerle meşgul olacak. Driver ise duyurulmuş tüm projelerini tamamlamış durumda. Carax bu filminin merkezine evli ve çocuklu bir çifti koyacak. Çiftten opera sanatçısı anne ölünce komedyen eşi küçücük kızıyla bir başına kalacak. Film bu adamın kızına bakma çabalarını anlatacak.