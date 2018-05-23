Holy Motors‘un üzerinden altı koca yıl geçti ve Fransız yönetmen Leos Carax bu yılı da filmsiz geçirdi. Carax 2015 yılında Annette adını verdiği müzikal filmini Adam Driver ve Rooney Mara‘nın başrollerinde çekmeye niyetlenmişti ama çekimlere bir türlü başlayamadığı için en sonunda Mara da, filmde rol alacağı duyurulan Rihanna da projeden çekilmişlerdi. Takvimler 2017’yi gösterdiğinde Carax ikinci başrolü Michelle Williams‘a teslim etmiş ama gene çekimlere başlayamamıştı. Senaryoyu kaleme alan Ron ve Russell Mael kardeşlerden Russell filmin çekilememesinin nedeni olarak Star Wars serisini gösterdi. Driver üçlemede rol aldığı için Carax bir türlü fırsat bulup çekimlere başlayamıyor, diyor senarist. Lakin Driver, Star Wars filmleri arasında pek çok filmde (Midnight Special, Paterson, Silence, …Don Quxiote, Logan Lucky, The Meyerowitz Stories, BlacKkKlansman, The Torture Report) oynamıştı. Bu filmlerin hepsinde Star Wars filmlerinden fırsat bulduğunda rol aldı.

Opera şarkıcısı eşi vefat edince 2 yaşındaki kızıyla bir başına kalan bir komedyeni konu alan bu film ne yazık ki bu yıl da çekilemeyecek. Zira Driver temmuzda Star Wars‘ta rol alacak. Lakin bu filmi tamamladıktan sonra takvimi sonunda müsait hale gelecek. Senarist Mael, Amazon Studios’un projeden çekilmediğini, yani şimdilik finansman sıkıntısının olmadığını belirtmiş. Mael, Driver’ın iyi bir şekilde şarkı söyleyebildiğini, bu durumun onları şaşırttığını da ifade etmiş. Carax şarkılardan üçünü Driver’la birlikte kaydetmiş. Senarist, Rihanna’ya teklif edilen rolün çok küçük olduğunu (cameo) da belirtmiş. Bakalım Carax çekimlere ne zaman başlayacak.