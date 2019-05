Oyunculuktan yönetmenliğe geçen Zabou Breitman ve animasyonlarıyla tanıdığımız Eléa Gobbé-Mevellec, Les Hirondelles de Kaboul isimli filmleriyle Afganistan’daki Taliban yönetimini anlatıyor. 2001 yılı yazında Kabil’de geçen film, iki aile üzerinden baskıyı ve insanlık dışı uygulamaları gözler önüne seriyor. Yasmina Khadra’nın romanından uyarlanan film fransız yapım şirketi Les Armateurs tarafından hayata geçirildi. Kült sayılabilecek The Triplets of Belleville, Ernest & Celestine, The Secret of Kells’in arkasında da Les Armateurs bulunuyor.