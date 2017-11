Bu aralar Call Me by Your Name filmiyle gündemde olan, bu filmiyle epey olumlu eleştiriler alan yönetmen Luca Guadagnino, Suspiria yeniden çevrimini tamamlamaya çalışırken sıradaki filmi olan Let It Fall Back’in de hazırlıklarına devam ediyor. Aylar önce başrollerin Jake Gyllenhaal’la Benedict Cumberbatch’e teslim edildiği açıklanmıştı. İki aktör filmin yapımcılığını da üstlenecekler. Steven Knight’ın kaleme aldığı filmde Michelle Williams da rol alabilir. Şu sıralar Venom ve All the Money in the World’te rol alan aktrisin 2018 yılı da yoğun geçecek. Aktris 2018’de All the Old Knieves, Annette ve Janis Joplin filmlerinde rol almayı planlıyor. Takvimi izin verirse Guadagnino’yla da çalışabilir. Film, Gyllenhaal’ın oynayacağı gazetede ekonomi üzerine yazılar yazan bir gazeteciyi merkeze koyup onun Rio de Janeiro’ya seyahatine, burada zengin arkadaşıyla (Cumberbatch) görüşmesine ve onun sahte ölümünü tertiplemesine odaklanacak. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı.