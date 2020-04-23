Dizi sektörüyle alakaları olmayan Facebook, Youtube, Wall-Mart gibi pek çok şirketin ardından Amazon’a ait olan IMDb de dizi sektörüne girmeye hazırlanıyor. IMDb TV adlı platformun ilk dizisi bugün duyuruldu. TNT’nin 2008’de başlattığı ama 2013’te düşük reytingler nedeniyle 5. sezonla fişini çektiği polisiye dizi Leverage, IMDb TV’nin ilk orijinal yapımı olacak. Leverage tam da adını karşılayan bir konuya sahip: Teknoloji kurdu bir grubun yozlaşmış zenginleri soyup bunların paralarını zarar verdikleri kişilere vermelerini konu alıyor. Yani bir nevi “Robin Hood“. Zamanında sevilen diziye sil baştan başlanacak.

Yeni dizi, öyküye sil baştan başlayacak ama orijinal dizinin başrollerinin bu dizide de oynayacakları açıklandı. Sophie’yi oynayan Gina Bellman, Parker’ı oynayan Beth Riesgraf, Eliot’a hayat veren Christian Kane rollerini tekrarlayacaklar. Alec’i oynayan Aldis Hodge ise diğer dizisi City on a Hill‘den fırsat buldukça Leverage‘ta oynayacak. Dizinin başrolündeyse ER‘dan Noah Wyle yer alacak. Wyle başrolü (yeni bir karakteri) üstlenmekle kalmayıp 13 bölümden oluşan sezonun iki bölümünü yönetecek. Peki orijinal dizinin başrolünde yer alan Timothy Hutton‘a ne oldu? Aktör geçen ay tecavüzle suçlandı. 1983 yılında o zamanlarda 14 yaşında olan Sera Johnson‘a tecavüz ettiği iddia edilmiş, aktör bu iddiaları yalanlamıştı. Bu yüzden aktöre yeni dizide yer verilmeyecek.

Leverage‘ın çekimlerine salgın sona erince başlanacak.