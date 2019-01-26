CW tarafından yayınlanacak yeni Batwoman dizisi ile ilgili son hazırlıklar da tamamlandı. Ruby Rose (resim) tarafından canlandırılacak Kate Kane/Batwoman, dizi tarihinde baş karakter olarak göreceğimiz ilk LGBTQİ karakter olacak.

Rose’a eşlik edecek isimler de belli oldu. Meagan Tandy gizli servis ajanı Sophie Moore’u oynayacak. Camrus Johnson, Lucius Fox’un oğlu Luke Fox’u canlandıracak. Nicole Kang başkarakterin üvey kızkardeşini ekrana taşıyacak. Caroline Dries’in yazdığı senaryo David Nutter tarafından yönetiliyor.