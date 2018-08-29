Bir süredir aksiyon filmlerinde kötülere hadlerini bildiren İrlandalı yıldız Liam Neeson memleketiyle ilgili bir film hazırlayacak. Haberlere göre adı, senaristleri ve yönetmeni henüz belirlenmeyen, henüz fikir aşamasındaki bu film projesi, İrlanda’nın Tuam şehrinde 2014’te ortaya çıkan cenin/bebek/çocuk mezarlarına, bu 800 bebeğin/çocuğun ölümlerine odaklanacak. Bu vakadan fazlasıyla etkilenen usta aktör Neeson “DNA teknolojisiyle bütün kemiklerin kimlere ait olduğu bulunabilir. Halen Tuam’ın altında yatan muhtemelen 790’dan fazla bebeğe ve çocuğa ait bu kemikler,” demiş.

Usta aktör, İrlanda hükümetini, Katolik Kilisesi’ni, Ben Secours’ın Kız Kardeşleri Cemaati’ni sorumluluk almaya, ruhlara saygı göstererek bu bebeklerin kimliklerini belirlemeye davet etmiş. Aktör, “Hata hâlâ hatadır, suç suçtur, suçun üstünden yıllar geçmiş olsa da. Teklif edilen ödül bu vahşetten sorumlu olanları temize çıkarmayacak,” diyerek sözlerini noktalamış.

Bebek/çocuk ölümlerine dönersek… Katolik Kilisesi’nin 1925’ten 1961 yılına dek işlettiği ana-çocuk yurdu olan St. Marry’s Sığınma Evi’nde araştırma komisyonunun uzmanları 800’e yakın cenin, bebek ve çocuk cesedini buldular. Evli olmayan hamile kadınlar bu tür yurtlarda kalabiliyor, burada çalışmaya zorlanıyorlar, taciz ediliyorlardı. Guardian’daki habere göre kürtajlar işinin ehli olmayan rahibeler tarafından çok geç ve yavaş yavaş yapılıyordu. Bebeklerin ölüm nedenleri arasında açlık, kızamık, tüberküloz ve zatüre yer alıyor. Kilise bu cesetler ortaya çıktığında sıkça eleştirilmişti.

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