Çok geç yaşlarda başladığı aksiyon filmleri kariyerinden iki kez “Bir daha oynamam” açıklaması yapmasına rağmen bir türlü kopamayan Liam Neeson, türden pek zevk almadığını açıkladı..

“20 yıldır aksiyon ağırlıklı filmlerde oynuyorum. Bunu ben hedeflemedim, özellikle Star Wars’tan sonra birden bu tip teklifler arttı. Bir tanesinde oynadım ve gerisi hızla geldi.”

“Ne zaman “Artık yeter” desem, iyi bir finansal teklif ve ortalamanın üstü senaryolarla karşılaştığım için bir türlü bırakamadım. Bazen kendinizi nerede gördüğünüz önemli değil, yapımcılar ve yönetmenler sizi nerede hayal ediyor, daha önemli”

“Geç başlamam bir bakıma iyi oldu… Genç bir aksiyon yıldızı zamanının yarısını kas yaparak geçirmek zorunda… Sanırım tarihin en zahmetsiz aksiyon yıldızı oldum. Gym’e gidip, saatlerimi geçirmedim ve ileride de geçirmeyeceğim”