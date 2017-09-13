Toronto’da konuşan Liam Neeson artık yaşlandığını ve aksiyon filmlerinde yer almayı bıraktığını açıkladı.

Kendisine gelen sorulara “Hala aksiyon filmleri için önüme para yığıyorlar. Ama “Beyler, 65 yaşındayım (Guy’s I’m sixty-fucking-five.) diye yanıt veriyorum. İzleyiciler artık “Hadi Canım” demeye başladı.” sözleriyle yanıt vererek kararını açıkladı.

Neeson artık Scorsese’nin Silence’ında olduğu gibi daha ciddi rollerin peşinde olacağını söyledi. Aksiyona kazayla başladığını belirten usta aktör “Her şey tek bir filmi kabul etmemle başladı. Sonra duramadım” diye durumunu anlattı.

Neeson’ı çekimlerini tamamladığı son iki aksiyon filmiyle izleyeceğiz. Hard Powder ve The Commuter, usta oyuncunun kötü adamların peşinde koştuğu son iki film olacak.