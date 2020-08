2008… Bu yıl Liam Neeson‘ın aksiyon oyunculuğuna başladığı yıl olmuştu. Neeson 2008’e dek hep dramalarda oynamış, önüne geleni dövmekten beter eden, film boyunca dövüşen, oradan oraya atlayıp zıplayan, vücudu kan revan içinde kalsa da en nihayetinde günü kurtarabilen karakterleri daha önce hiç oynamamıştı. Ama 1994’te evlendiği, çok sevdiği eşi 2009’da vefat edince, tam da o yıl vizyona giren kendisinin ilk aksiyon filmi olan Taken da beklenmedik bir gişe başarısı elde edince aktörün aksiyon kariyeri de başlamış oldu. Peki Neeson para nedeniyle mi bu türe başladı? Hayır, aktör, eşi Natasha Richardson‘ı kaybedince acısını bastırmak, ‘kafasını dağıtmak’ amacıyla gelen bir iki teklife evet demişti. Bu teklifler de gişede beklenenden de fazla hasılat getirince Neeson’ın aksiyon kariyeri tüm hızıyla devam etti.

Aradan on iki yıl geçti. Aktör, Taken üçlemesini tamamladı. Üstüne The A-Team, Clash of the Titans, Unknown, The Grey, Wrath of the Titans, Battleship, Non-Stop, A Walk Among Tombstones, Run All Right, The Commuter, Widows, Men in Black: International, Cold Pursuit filmlerini de ekledi. Hepsinde de benzer rollerdeydi. Ya kızını, ya eşini ya da oğlunu kötü adamın elinden kurtarmaya çalışıyor, kurtaramadığındaysa yakınının intikamını almaya yelteniyor, tabii ki finalde kötüyü haşamat ediyordu. Ortada kurtarılacak bir akraba olmasa bile Neeson karada, denizde, havada fark etmeden kötüyle mücadelesine durmaksızın devam ediyor. Bir zamanlar pek çok çarpıcı filmde çok iyi performanslar ortaya koyan aktör on iki yılı aksiyon filmleriyle geçirmeyi tercih etti. Bir ara buna noktayı koymayı düşündü ama belli ki bundan vazgeçti, zira aktör ara ara dramalara da şans verse de aksiyon oyunculuğuna yaşı 68 olsa da devam ediyor. Belli ki Neeson’ın kafasını dağıtmaya halen ihtiyacı var! Bu yüzden birbirinin aynısı aksiyon filmlerinde kötüleri kovalamaya devam ediyor.

Usta aktörü en son Ordinary Love adlı filmde izlemiştik. Bu duygusal, romantik dramayı Made in Italy filmi takip edecek. Neeson, Ordinary Love‘da eşi kanser olan bir adama hayat vermişti. Bu yeni filmindeyse yabancılaştığı oğluyla İtalya’ya vefat etmiş eşinden kalan evini satmak amacıyla giden bir babaya hayat verdi. Aktör James D’Arcy‘nin yönettiği filmin ikinci başrolünü Neeson’ın oğlu Michael Richardson üstlenmiş. Yani baba-oğul Neeson/Richardson’ı gene baba-oğul rollerinde izleyeceğiz. Neeson’ın adam dövmediği az sayıdaki yeni filminden olduğu için ilgiyi hak ediyor Made in Italy.

Neeson’ın diğer projeleriyse hep aksiyon türünde. Honest Thief aktörün bu kez yozlaşmış ajanlarla kapıştığı ama Taken üçlemesinde olduğu gibi gene sevdiğini (bu kez âşık olduğu kadını) kötülerden kurtarmaya çalıştığı bir film… Neeson ve aksiyon denince akla gelen tüm klişeleri birleştiren, fazla da şey vaat etmeyen bir film gibi görünüyor. Filmin replikleri bile Taken‘dan kopyalama… Post prodüksiyonu devam eden The Minuteman ise Neeson’ı bir kartelle karşı karşıya getiriyor, ki aktörün dövmediği kötülerden bi’ kartel kalmıştı, o da tamamlandı. Film, Meksika sınırında geçip bir adamın Meksikalı bir çocuğu kurtarmak için kartelle mücadele etmesini işliyor. Filmin kadrosunda Kathryn Winnick ve Teresa Ruiz (Narcos: Mexico‘dan hatırlanabilir) gibi iki güzel aktris de yer alıyor.

Bu filmleri bu yıl izleyebileceğiz. 2021’de aktör The Ice Road adlı aksiyon filmiyle karşımıza çıkacak. Bu kez ortada kapışılacak bir kötü yok gibi görünüyor ama Neeson birilerini kurtarmaya bu filmle de devam edecek. Bu defa Kanada’da kışın kaza sonucu madende sıkışan madencileri kurtaracak. Filmin çekimleri devam ediyor. Neeson’ın bu filmden sonra rol almayı planladığı diğer filmse Memory adını taşıyor. Martin Campbell‘ın yöneteceği film, The Memory of a Killer adlı Belçika yapımı filmin yeniden çevrimi olacak, bir tetikçinin yeraltı örgütünün verdiği görevi yerine getirmeyi ret edince hedef haline gelmesini konu alacak. Kısacası Neeson bu filmde de kötülerle kapışacak. Başka? Neeson’da aksiyon projesi bitmez. Meksika’da kartelle kapışan Neeson, Tariq Saleh‘in yöneteceği Charlie Johnson in the Flames adlı filmde bu kez Afrika’daki eli kanlı bir albayı yerinden etmeye ve adaleti tesis etmeye çalışan bir gazeteciyi oynayacak.

Aktörün vizyona girecek projeleri bunlar. Ama yıllar evvel duyurulmasına rağmen bir türlü çekilemeyen, çekilip çekilmeyeceği belli olmayan birkaç aksiyon projesi de var. Narco Sub, Marlowe, The Revenger, The Escapist, Suspension, Retribution… Bu projelerin hepsi aksiyon türünde ama çekilip çekilmeyecekleri belirsiz. Aktörün aksiyon dışındaki projesi The Trainer‘ın da durumu belirsiz. Bu film yönetmen Neil Jordan‘la Neeson’ı Michael Collins‘ten yıllar sonra tekrar biraraya getirmesi bekleniyordu ama aradan geçen dört yılda film çekim aşamasına geçemedi.