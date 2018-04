Bu ay vizyona giren korku-gerilim filmi A Quiet Place‘le Amerikalı eleştirmenlerden çok iyi eleştiriler alan aktör/senarist/yönetmen John Krasinski sıradaki filmini hemen belirledi. A Quiet Place filminde Michael Bay’in şirketi Platinum Dunes ve Paramount stüdyosuyla çalışan Krasinski dördüncü filmi Life on Mars‘ı da Platinum Dunes ve Paramount’ın destekleriyle çekecek. Bilimkurgu-gerilim türündeki bu film, Cecil Castellucci’nin kısa öyküsü We Have Always Lived on Mars‘tan uyarlanacak. Film, Dünya terk edildikten sonra Mars’ta yaşamaya başlayan topluluktan birisinin torunu olan bir kadının bir gün uyandığında astronot kıyafeti olmadan da nefes alabildiğini, Mars’ın havasının ölümcül olmadığını fark etmesini konu alacak. Henüz senaryonun yazılmadığı gibi senarist de belirlenmedi. Yani yakın zamanda çekilmeyecek.

Yönetmenlik kariyerine Brief Interviews with Hideous Men‘le başlayan Krasinski bu filmden sonra iyi eleştiriler alamayan bağımsız filmi The Hollars‘ı çekmişti. Krasinski, Amazon’un 8 bölümden oluşan aksiyon dizisi Tom Clancy’s Jack Ryan‘da karşımıza çıkacak.