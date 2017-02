Manchester by the Sea‘deki performansıyla Oscar adaylığını kapan aktör Casey Affleck kariyerinin ilk kurmaca filmi Light of My Life‘ın hazırlıklarını tamamlamak üzere. 2010’da gösterime giren belgesel türündeki I’m Still Here‘le ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturan Affleck bu filmden yedi yıl sonra bu kez kurmaca bir öykü için yönetmenlik koltuğuna oturacak. Senaryosunu tek başına yazdığı bu filmin başrolünü de kendisi üstlenecek. Yani Affleck ağabeyi Ben Affleck’in izinden gidip kaleme aldığı filmin yönetmenliğini de, başrolünü de üstlenecek. Affleck çekimlere Oscar’dan hemen sonra, bu ayın sonlarına doğru başlayacak. Light of My Life bir babayla (Affleck) kızının (Anna Pniowsky) ormanda mahsur kalmalarından sonra hayatta kalmaya çalışmalarına odaklanacak.

Aktörü bu yıl yönetmen David Lowery’le ikinci filmi A Ghost Story‘de izleyeceğiz. Affleck, Lowery’nin soygun filmi The Old Man and the Gun‘da da rol alacak. Kaleme aldığı, ama henüz yönetmeni belli olmayan gerilim filmi Villain‘ın da başrolünü üstlenmeyi planlıyor.