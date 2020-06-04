Kardeşi Lana Wachowski’nin aksine, Matrix’in yeni bölümünde herhangi bir görev almayan Lilly Wachowski bu kararının nedenlerini açıkladı:

“Sinema dünyasından yaratıcı sürecin her geçen gün daha da zorlaşması nedeniyle soğudum. Hollywood’a en güzel zamanlarında girdim. Daha yönetim kurumları ve pazarlamacılar işimize karışmıyordu, iyi bütçelerimiz de vardı. Ama bir süre sonra klavyenin başına, kameranın arkasına, kurgu odasına sizinle beraber oturmaya başladılar. Karışmasalar bile orada olmaları bile stres yaratıyor”

“Bir yerde kırılma noktası yaşadım ve terk ettim. Kendi dünyamı yeniden kurmaya çalışıyorum. İlgilenen kanallara dizi formatları yazıyorum” (Showtime için bir dizi hazırlıyor)

“The Matrix, doğal olarak kapitalizme duyduğumuz öfkeden ortaya çıktı. Kurumsal yapılardan bu kadar nefret ediyorken içinde kalmanın anlamı yoktu. Kendi benliğimi de henüz bulamadığım için içimde bir öfke vardı tabi… Kardeşimle beraber önemli yol kat ettik. Şimdi gururlu bir trans kadınım”