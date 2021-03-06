Alejandro González Iñárritu’nun yeni filmi Limbo ile ilgili haberler bu hafta haber ajanslarına düştü. Ön hazırlıkları tamamlanıp, çekimleri başlayan filmle ilgili ayrıntıları derledik.

– Film ispanyolca olacak ve Meksika’da geçecek. Konusu ile ilgili pek ayrıntı açıklanmasa da ülkenin son döneminde yaşadığı değişimleri anlatacak masalsı bir film olacağı söyleniyor.

– Filmin başrolünde usta oyuncu Daniel Giménez Cacho var. Lucrecia Martel’in Zama’sıyla uluslararası eleştirmenlerden de takdirleri toplayan Cacho, Meksika’da yıllardır övgü alan oyunculuk gücünü bu filmde de kanıtlayacak gibi görünüyor.

– Inarritu, kamera arkasında da çok güçlü bir ekip oluşturmuş durumda. Sinematograf Darius Khondji, sanat yönetmeni Eugenio Caballero filmin unutulmaz görüntülere ve ayrıntılara sahip olacağını şimdiden garantiliyor.

– Filmin çekimleri de başladı. Ayrıntılar açıklanmasa da pandemi nedeniyle verilen aralara rağmen belirli sahnelerin çekimleri tamamlanmış. Filmin 2022 Cannes Film Festivali’ne hazır olması planlanıyor.