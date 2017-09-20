Terminator serisine ikinci filmden beri iyi bir film eklenemediği gibi özellikle son iki film hiç beğenilmedi. Arnold Schwarzenegger’in dönmesine rağmen beşinci film beklenen hasılatı elde edemeyince Paramount serinin dümenini James Cameron’a teslim etti. Cameron da işe yönetmeni bularak başlamıştı. Filmi Deadpool‘un yönetmeni Tim Miller’ın yöneteceği aylar önce belli olmuştu. Bugün 6. filmden yeni haberler geldi. İlk iki filmde Sarah’ı oynayan Linda Hamilton uzun bir aradan sonra seriye dönüp üçüncü kez Sarah’ı oynayacak. Ama yüksek ihtimalle Sarah filmin merkezinde olmayacak. Cameron yeni Star Wars üçlemesinin (7-8-9) izinden gidip merkeze 18 yaşındaki genç bir kızı koyacak. Schwarzenegger bu filmde de rol alacak. Haberlere göre ekip gene bir üçleme planlıyorlar. Çekimlere mart ayında başlanacak. Film 2019 veya 2020’de vizyona girecek. Cameron’ın 8 yıl aradan ve onlarca ertelemeden sonra nihayet Avatar 2‘nin çekimlerine başladığını da belirtelim.