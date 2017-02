Şu sıralar Bryan Cranston, Laurence Fishburne ve Steve Carell’lı komedi filmi Last Flag Flying‘in post prodüksiyonuyla meşgul olan Richard Linklater’ın adı açıklanmayan bir filmde Robert Downey Jr’la çalışacağı açıklandı. Downey Jr filmin başrolünü ve yapımcılığını üstlenecek. Yapımcılar arasında Annapurna Pictures’ın sahibi Megan Ellison’la Detour Fimproduction’ın sahibi Linklater da yer alacaklar. Çekimlere bu yıl başlanması, filmin 2018’de vizyona çıkarılması planlanıyor.

Bu isimsiz film, Gimlet Media’nın sitesinde yayınlanan Man of the People adlı podcastten uyarlanacak. Bu podcast dolandırıcı Dr. John Brinkley’nin sahte ilaçlar ve radyoyu kullanarak ünlenip zenginleşmesini konu alıyor. Brinkley’nin şöhreti büyüdükçe Brinkley, AMA’nın editörü Dr. Morris Fishbein’in dikkati çeker. Fishbein on yıl boyunca Brinkley’i alt etmeye çalışır. Gimlet Media’da yayınlanan bu podcastle insanların teknolojiyi ve teknolojinin insanları nasıl değiştirebildiği anlatılıyor.