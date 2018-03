Lionsgate‘ten başlayalım. En son Starz kanalını 4.4 milyar dolara satın alan Lionsgate stüdyosunun sahipleri stüdyoyu satmayı düşünüyorlar. CEO Jon Feltheimer stüdyonun film ve TV departmanlarının satılabileceğini belirtmiş. Lionsgate daha önce satış için sadece Artisan, Summit Entertainment ve Starz’la görüşmüş ama hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Şimdiyse durum farklıymış. Artık isteyen herkese Lionsgate’in kapısı açıkmış. R. Murdoch’ın “Fox‘ı sadece Disney’e satarım” düşüncesi Lionsgate’te yok, herhangi bir şirket, Lionsgate’i alabilir. İlginç olan şu ki stüdyoyu satmayı düşünürken başka stüdyonun, The Weinstein Company‘nin bazı bölümlerini satın alma da düşünülmüş bir ara. Peki Lionsgate’in elinde hangi yapımlar var? 8. filme ulaşan Saw serisi, Blair Witch Project serisi (dizisi çekilecek), The Dead Zone, Twilight üçlemesi, The Hunger Games serisi, Rambo, Divergent serisi, The Punisher filmi, John Wick üçlemesi (spinoff filmi ve diziyle devam edecek), The Expendables serisi (4. film çekilebilir) ve Sinister. Yani stüdyoyu satın alan bunlara sahip olacak. Bakalım Lionsgate satılabilecek mi?

Gelelim ölüm döşeğindeki The Weinstein Co.’ya. Bob Weinstein bir süredir stüdyoyu satmaya çalışıyor. Aslında geçtiğimiz hafta satışın sonuna gelinmişti. Ama bir avukat satışla ilgili birkaç sorun bulup dava açınca satış iptal edilmiş. Bunun üzerine Weinstein’in tek çıkış yolu iflas bayrağını çekmek kaldı. Stüdyonun 300 milyon dolardan fazla borcu mevcut. Artık elinde ne varsa satarak borçlarını ödeyecek ve tarihe karışacak TWC. Stüdyonun çektirip de vizyona sokamadığı filmlere (Bryan Cranston’lı The Upside ve Ben Cumberbatch’li The Current War) ne olacağını zaman gösterecek. Geçelim ComCast‘e. Universal’ın sahibi olan bu holding bir süredir Fox’ın peşinde. ComCast, Fox’ı satın almak istiyor ama Murdoch, ComCast’e güvenmediği için stüdyolarını Disney‘e satıyor. Satış devam ediyor olsa da ComCast en azından Sky kanallarını satın almak için diretiyor. Avrupa’da yayın yapan Sky ağı, Fox’ın en değerli kanallarından. ComCast 31 milyar dolar teklif etmiş.

Ve Warner Bros.‘la bitirelim. Amerika’daki diğer birleşme AT&T ile TimeWarner arasında olmuştu. Daha doğrusu olabilir. AT&T, TimeWarner’ı 85 milyar dolara satın almak istemiş ama Adalet Bakanlığı satışı dava etmiş. Dava olumsuz sonuçlanırsa TimeWarner parçalanıp ayrı ayrı satılabilirmiş. TheWrap’in haberine göre AT&T’ye satış gerçekleşmezse Warner Bros. stüdyosu, HBO kanalı ve Turner ayrı ayrı satılabilir. Bir türlü gün yüzü göremeyen DC Comics ise kaderine terk edilebilirmiş. Hollywood’ta durumlar böyle.