Bugün pek çok yeni film duyuruldu. Bu yeni projelerden en çok heyecanlandıranı Westworld dizisinin yaratıcılarından senarist-yapımcı-yönetmen Lisa Joy‘un hazırladığı Reminiscence adlı film. Deadline’ın haberine göre Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson‘la anlaşmaya varılmış. İki oyuncu, Joy’un ilk filminin başrollerini üstlenecekler. Daha önce hiç film yönetmeyen, yönetmenliğe Westworld dizisiyle adım atan Joy bu ilk filminin merkezine basında adı sıkça anılan, müşterilerinin anılarını yeniden ele alan özel bir dedektifle, Nick Bannister (Jackman), onu endişelendiren bir müşterisini (Ferguson) koyacak. Film yakın gelecekte, iklim değişikliği nedeniyle su altında kalan Miami’de geçecek.

Bannister bir nevi “aklın dedektifi”, Humphrey Bogart’la Wolverine karışımı bir kişi. Onun işi insanların hatırlamak istedikleri anıları olduğu zaman başlıyor. Müşterileri onun ofisine geliyorlar, o da onlara bir psikolog gibi davranıyor. Hatırlanmak istenen anılarla ilgili sorular sormaya, müşterileriyle konuşmaya başlıyor. Genelde müşterileri gençliklerini, âşık oldukları kişileri, çocuklarını, eski aşklarını, köpeklerini vs. hatırlamak için geliyorlar. Bir gün gizemli bir kadın çıkageliyor. Bu kadının basit bir isteği var: Kaybettiği anahtarların yerini bulmak. Bannister’la bu kadın çok geçmeden birbirlerine âşık oluyorlar. Fakat bir gün kadın sırra kadem basıyor. Bannister kayboluyor, kahroluyor, efkârlanıyor ama en sonunda kadını bulmaya yemin ediyor. Bannister kadını bulmak istiyorsa zamanda geriye dönmekten başka çaresi yok…

Joy çekimlere 21 Ekim 2019‘da başlamayı planlıyor. Filmin yapımcıları arasında yer alan eşi Jonathan Nolan‘la birlikte Westworld‘ün 3. sezonunu ekime dek tamamlamayı umuyor. Konudan da anlaşılacağı üzere Joy’un ilk filmi Nolan kardeşlerin filmlerinden izler taşıyor, ki Joy da eşinin kaleme aldığı Memento Mori öyküsüne ne denli hayran olduğunu Deadline’da röportajında uzun uzadıya anlatmış. Reminiscence 2020 yılına yetişecek gibi görünüyor.