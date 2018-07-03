İkinci sezon sona erdikten sonra Westworld’le ile ilgili soruları yanıtlayan yürütücü yapımcılardan Lisa Joy, dizinin gelecek sezonları hakkında küçük ipuçları verdi:

“Westworld’ün pilot bölümünü çekerken, dizinin nasıl biteceğini düşünerek çektik. En baştan beri dizinin hangi sahneyle biteceği belli. Duygusal bir sonla veda edeceğimizi söyleyebilirim. Dizinin sonunun kaç sezon sonunda geleceğini söyleyemem. Ama her sezon soruları yanıtlayarak ve yeni sezonlara kapılar açarak ilerleyeceğiz.”

“Dizinin en kritik sorusu “Yeni yaşam formuna ne olacak?”… Bu soruyu en baştan belirlemeden diziye başlamak sorumsuzluk olurdu.”

Joy, üçüncü sezon hakkında bilgiler vermeyi de ihmal etmedi:

“Yepyeni bir dünya olacak. Yeniden keşfetme ve yeni bakış açıları hakkında olacak. İlk sezon parka, host’ların döngüleri içinde yakından baktık. İkinci sezon host’ların döngülerini kırmalarını, parkın sınırlarını ve farklı dünyaları keşfettik. Üçüncü sezonda döngüyle beraber, parkın da sınırlarını aştılar. Bilinmeyen topraklara girdik. Dizinin en başında, parktaki diğer dünyaları ve gerçek dünyayı da göstermeyi de planlamıştık. Üçüncü sezon kendimizi daha az sınırlayacağız. Yepyeni bir deneyim olacak.”