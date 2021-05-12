12 Mayıs 2021 34 görüntüleme
FXX, Little Demon isimli yarım saatlik animasyon dizisine ilk sezon onayını verdi. Diziyle ilgili bilgiler:
– Dizinin yaratıcıları arasında Darcy Fowler, Seth Kirschner ve Kieran Valla var. Animasyon, şeytanın 13 yaşındaki kızının Delaware’deki yaşamına odaklanıyor. Küçük şeytan, annesi tarafından korunur ve Danny DeVito’nun seslendirdiği karanlıklar lorduna ruhunu teslim etmez.
– Seslendirme kadrosu Danny DeVito, kızı Lucy DeVito ve Aubrey Plaza’yı bir araya getirecek.
– Dizinin yapımcısı Danny DeVito’nun sahibi olduğu Jersey Films 2nd Avenue… Önde gelen yapımcılar arasında Community ve Rick & Morty’nin yaratıcılarından Dan Harmon’ın bulunması ilgiyi arttırıyor.
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