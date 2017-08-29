Şansları bir türlü yaver gitmeyen Logan kardeşler büyük bir soygun yapmaya karar verirler. Nascar yarışlarının düzenlendiği yerin ana kasasını soyacaklardır. Fakat bunun için de hapishanede olan ünlü soyguncu Joe Bang’e ihtiyaçları vardır. Zekice bir plan ve ailevi sorunlar eşliğinde olaylar gelişir. Yönetmen koltuğunda Ocean’s serisi ve daha birçok filmle tanıdığımız Steven Soderbergh yer alıyor. Ocean’s serisinde de büyük soygunlara tanık olsak da bu seferki daha bir kasaba işi oluyor. Film, komedi ile dramı bir arada işliyor.

Film, genel olarak soygun filminden beklenenin aksine ağır ilerliyor. Bu ağırlığın sebebi ise olayın basit bir soygundan ibaret olmamasından kaynaklanıyor. Ortada herkesin birbirini tanıdığı bir kasaba, işini kaybetmiş bir baba ve savaşta kolunu kaybetmiş bir kardeş var. Haliyle başlarda dram yönü ağır basarken sonlara doğru, soygun sahnelerinde, komediye ağırlık veriyor. Aksiyon türünde yer almayan yapım bu yönde beklenti içinde olanları muhtemelen hayal kırıklığına uğratacaktır. Filmin bazı yerlerinde duygusallığın fazla ağır basması dengesini biraz sarsıyor olsa da genele bakıldığında ortaya iyi bir iş çıkıyor. Özellikle soygun planının mizahi ve zekice yanları izleyiciyi filme çeken ana unsurlar oluyor.

Oyuncular, filmi keyifli kılmayı başarı ile gerçekleştiriyorlar. Özellikle Channing Tatum (Jimmy Logan), Adam Driver (Clyde Logan) ve Daniel Craig (Joe Bang) karakterleri ile harika bir uyum içinde gözüküyorlar. Karakterin ruhunu ve özelliklerini seyirciye harika bir performansla yansıtıyorlar. Film, oyuncular konusunda genel olarak hiçbir sıkıntı içermediği gibi pek çok ünlü isme ev sahipliği yapıyor. Kullanılan fon müzikleri de filmin geçtiği kasaba havasına uygun olarak Country tarzını içeriyor. Bu da filmdeki uyum açısından çok yerinde bir hamle oluyor. Sinematografi açısından pek bir farklılığı olmasa da gözümüze çarpan birkaç sahnede kullanılan perspektif bizleri etkiliyor. Süre bakımından film biraz daha kısa olsa daha iyi olabilir gibi gözüküyor. 1 saat 58 dakikalık süresi içinde başlarda film fazla ağır ilerliyor. Bu da filmin zayıf noktalarından birisi oluyor. Aynı zamanda daha çarpıcı bir son ile bitirilebilirken iş biraz uzuyor. Aslında yönetmen son sahnede bizlerin aklında bir soru işareti bırakmak istemiş olabilir çünkü, filmin sonu muallakta kalıyor bir yönüyle. Sürprizini kaçırmamak amacıyla bundan bahsetmiyoruz.

Logan Lucky, zekice hamleleri, kasaba havası ve oyunculukları ile diğer soygun filmlerinden sıyrılan, yer yer ağırlığını arttırıp dengesini bozan ve süresi ile biraz uzun kaçan bir soygun filmi olarak vizyonda yerini alıyor. Oyuncuların performansları için görülmeye değer.