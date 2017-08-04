Locarno’da ilk gösterimini yapan Lola Pater, çarpıcı öyküsü ve Fanny Ardant’ın mükemmel oyunuyla övgülere boğuldu.

Ülke: Fransa

Festival: Filmin Locarno’da ilk gösterimi yapıldı.

Yönetmen: The Harem of Madame Osmane, Viva Laldjérie, Délice Paloma ve Goodbye Morocco gibi önemli filmleriyle tanıdığımız Nadir Moknèche

Oyuncular: Tevfik Jallab, Fanny Ardant, Nadia Kaci

Konu: Fanny Ardant’ın transeksüel karakter Lola’yı canlandırdığı film, yılın en iyi oyuncu performanslarından birine sahne olacak gibi… Nadir Moknèche’nin yeni filminde bir piyano akortçusu olan Zino’nun hayatına odaklanacağız. Annesinin ölümüyle alt üst olan hayatı, cenazeye gelen ve 25 yıl önce öldüğü söylenen transseksüel babasıyla tanışınca ilginç bir hal alır. Tevfik Jallab ve Fanny Ardant’ın iki başroldeki oyunları öngösterimlerde ayakta alkışlandı.