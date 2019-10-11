2012’den beri kamera arkasına geçmeyen Dario Argento Longinus isimli bir TV dizisi için geri dönmeyi seçti. Suspiria, Tenebrae gibi klasiklere imza atan, giallo alt türüne yön veren usta yönetmen, yapımcılarla uzun süren görüşmelerin ardından istediği çalışma ortamını bulduğu için yeniden kamera arkasına geçecek…

Dizinin Argento’nun geniş hayal gücünden çıkan farklı hikayeleri içeren bir antoloji dizisi olduğu açıklandı… Konu ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, Longinus’un hristiyanlık öğretisine göre İsa’nın göğsüne çarmıhtayken mızrak saplayan romalı askerin ismi olması, dizinin dini göndermeler içeren bir yapım olma ihtimalini artırıyor. Argento en son 2012’de Dracula 3D’yi çekmişti. Dizinin çekimlerinin İtalya ve İsviçre’de gerçekleşmesi bekleniyor.