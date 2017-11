J.R.R. Tolkien’ın The Lord Of The Rings’inin dizi hakları açık arttırmaya çıktığında çok kısa bir sürede sonuç alındı ve bu konudaki tüm rekorlar alt üst oldu. Dizi ile ilgili gelen ancak henüz kesinleşmeyen ilk bilgileri derledik.

– Amazon, anlaşmayı “çok sezonlu” olarak imzaladı. Dizi kötü de başlasa birden fazla sezon izleyeceğimiz kesin gibi…

– Yapılan ilk açıklamada “TV uyarlaması Orta Dünya’da, J.R.R. Tolkien’ın The Fellowship of the Ring’inden önceki olaylara odaklanacak” cümlesi yer aldı. Büyük bir olasılıkla Peter Jackson’ın çektiği öyküyü değil, daha öncesini izleyeceğiz. Anlaşmaya spin-off’lar da dahil. Yani birden fazla öykü izlememiz de olası…

– Şu anda öne çıkan Tolkien’ın The Silmarillion’da anlattığı öykülere odaklanılacağı. Ağır dili nedeniyle tüm evrenin okuması en zor serisi olarak bilinen Silmarillion, Orta Dünya’nın yaratılışından, epik savaşlara, tüm ırkların tarihlerine ve daha fazlasına uzanan çok geniş bir içeriğe sahip. Seri tutkunlarının “Öykü tekrar çekilecek, ne gerek vardı?” tepkileri de şu andaki bilgileri göre pek yerinde değil gibi görünüyor.

– Amazon’un serinin sadece senaryo hakları için 200 milyon doların biraz altında bir ücret verdiği konuşuluyor. Senaryo geliştirme, oyuncu, yönetmen, prodüksiyon masrafları henüz bu miktara dahil değil. Game Of Thrones’un sezon başına 150 milyon dolar harcadığını, LOTR’in çok daha fazla efekt gerektiği düşünüldüğünde ortaya devasa bir bütçe çıkıyor.