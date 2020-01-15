Amazon tarafından çok büyük bir prodüksiyon bütçesiyle hayata geçirilen Lord of The Rings dizisinin oyuncuları açıklandı… Dizinin yapımcıları J.D. Payne ve Patrick McKay “Tüm dünyada çok ayrıntılı bir araştırma sonucunda oyuncuları belirledik. Belirlediğimiz yetenekli kadın ve erkek oyuncular sadece oyuncu değil, giderek büyüyen Orta Dünya yaratıcı ekibinin önemli bir parçası…” açıklamasıyla kadroyu paylaştı…

Dizide Tom Budge, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Morfydd Clark önemli rollerde yer alacaklar. Açıklanan oyunculardan sadece genç Galadriel’i oynayacak Clark’ın rolü açıklanmıştı…