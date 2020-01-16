Lost Girls: Kızını Arayan Bir Annenin Gerçek Dramı

Gerçek olaylardan uyarlanan filmde Amy Ryan başrolde...
yazar: 16 Ocak 2020

What Happened, Miss Simone?, Bobby Fischer Against the World, The Fourth Estate gibi belgesel ve filmlerin yönetmeni Liz Garbus, Lost Girls ile seks endüstrisinin kirli yüzünü perdeye taşıyacak.
Amy Ryan’ın başrolünde yer alacağı film, bu ay Sundance’te ilk gösterimini yaptıktan sonra mart ayında Netflix’te yayınlanacak…

Amy Ryan’ın yanısıra Thomasin McKenzie, Lola Kirke, Oona Laurence, Dean Winters, Gabriel Byrne ve Miriam Shor’un önemli rollerde yer alacağı film kaçırılan kızının peşinden arayışlarını sürdüren bir annenin dramını aktaracak.

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bakınıztv

yazar: bakınız - Oca 16, 2020

yazar: bakınız - Oca 16, 2020

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