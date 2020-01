What Happened, Miss Simone?, Bobby Fischer Against the World, The Fourth Estate gibi belgesel ve filmlerin yönetmeni Liz Garbus, Lost Girls ile seks endüstrisinin kirli yüzünü perdeye taşıyacak.

Amy Ryan’ın başrolünde yer alacağı film, bu ay Sundance’te ilk gösterimini yaptıktan sonra mart ayında Netflix’te yayınlanacak…

Amy Ryan’ın yanısıra Thomasin McKenzie, Lola Kirke, Oona Laurence, Dean Winters, Gabriel Byrne ve Miriam Shor’un önemli rollerde yer alacağı film kaçırılan kızının peşinden arayışlarını sürdüren bir annenin dramını aktaracak.