21. Yüzyılın en iyi komedyenlerinden biri olan Louie, #MeToo hareketi sayesinde sergilediği sapkın ve kötü davranışlardan ötürü HAKLI olarak linç edildi. Netflix, sözleşmesini iptal etti, ABD’de iki yol boyunca gösteri yapabileceği salon bulamadı. Taciz olayının ardından sosyal hayattan dışlanma süreci kimine göre kısa sürdü. Avrupa’nın farklı ülkelerinde gösterilerini sergilemeye devam Louie, uzun bir aranın ardından yeni bir stand-up gösterisi yayınladı. Bu gösteriyi kendi internet sitesinden, 8 dolara seyircilerin beğenisine sundu. Bu yazımızda Louis C. K.’in son gösterisine değineceğiz.

Louie, önceki şovlarında daha sakin başlayan ve gittikçe sertleşen gösterilerinin aksine bu şovunda tempolu ve sert bir giriş yapmayı tercih ediyor. Lakin gösterinin ortasına doğru tempoda bir düşüklük hissettim. Alıştığımız, tanıdığımız Louie bu değil gibiydi. Giderek artan tempo yerine, dalgalı bir gösteri yapmayı tercih etmiş. Sonlara doğru tempo yine yükselse de diğer gösterilerinden farklı durduğunu söylemeden edemeyeceğim.

Hızlı bir giriş ve iyi esprilerle gösteriye başlayan Louie, skandaldan da bahsetmekten geri durmadı. Bu gösteriyi diğerlerinden ayıran başka bir nokta daha var. Louie’nin gösterileri çoğunlukla sert olmasının yanı sıra, her türlü din, kültür, ırkçılık, eşcinsellik ve gelenek hakkında espriler içerirdi. Lakin bu gösterisi neredeyse sadece bunlardan oluşuyor. Sıradan hayattan bazı hikayeler sunan Louie, bu gösterisinde bunun aksine toplumda kalıplaşmış ve tabu olarak benimsenen kavramlar üzerinden esprilerini yapmayı tercih ediyor.

Taciz skandalının patlaması üzerine ruhsal bir çöküntü içine girdiği belli olan Louie, görmeye alışık olduğumuz tiplemelere ve özellikle “shut up” cümlesine, gösterisinde neredeyse hiç yer vermedi. Bu da Louis C.K. izlemiyormuşuz hissi yarattı. Kalıplaşmış esprileri olan Louie, bu gösterisinde daha agresif hikayeler anlatsa dahi hal ve hareketlerinde bu agresifliği göremedik.

Akıllıca yazılmış çok fazla esprinin bulunduğu bu gösteri, hala komik ve hala neşeli… Lakin diğer gösterilerinin altında olduğunu düşünüyorum özellikle 20.– 35. Dakikalar arasında tempo epey bir düşüyor. Bunda çok hızlı başlamasının etkisi bulunsa da ben bu tempo sorunlarından pek hoşlanmadım.

Louis C. K.’in en iyi gösterilerinden biri olmasa dahi bu şov, 3-4 defa kahkaha atmanızı sağlayacaktır.

Keyifli seyirler dilerim.