Luc Besson‘un kurduğu EuropaCorp stüdyosu sadece Fransa’nın değil, Avrupa’nın da önemli ve büyük stüdyolarından olmuştu. Besson bu stüdyosuyla pek çok filme ve diziye imzasını senarist, yönetmen ve yapımcı kimlikleriyle attı. İşte bu stüdyo son bir yıldır hızla elden çıkarılıyor. Durumu özetlersek: Besson çocukken okuduğu Valerian çizgi-romanını sinemaya büyük bir bütçeyle (200 milyon dolar) uyarlayıp da bu film gişede batınca stüdyo da mali bir krize girdi. Besson stüdyosunu düze çıkarmaya çalıştı ama Besson’un adı tacizle de anılmaya başlayınca stüdyo borsada değer kaybetti, bunun üzerine Besson stüdyonun parçalarını farklı stüdyo/şirketlere satmaya başladı.

Stüdyonun TV bölümü 13 milyon dolara, 1500’den fazla şarkı ve 100’den fazla orijinal müziğin olduğu müzik arşivi 16.3 milyon dolara satıldı. Stüdyoya ait olan, 500’den fazla filme ve 80’den fazla ödüle sahip olan Roissy Films şirketi ise yüksek ihtimalle Gaumont‘un olacak. Bunlar yetmeyince EuropaCorp dağıtımcılığı da bırakmak zorunda kaldı. Bundan sonra stüdyonun filmlerini Pathé dağıtacak. Bugünkü habere göre satışlar Digital Factory‘le devam edecek. Digital Factory, EuropaCorp’un post prodüksiyon bölümü. Filmlerin çekim sonrası tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği Digital Factory’e Çinlilere ait olan Southbay talip oldu.

Variety’nin haberine göre EuropaCorp’la Southbay’in işbirliği yıllardır devam ediyor. StudioCanal ve Gaumont gibi büyük stüdyoların da filmlerinin post prodüksiyonlarını yaptırdıkları bir yer olan Digital Factory bundan sonra Çinlilerin olabilir. DF’nin CEO’su Matthieu Bled geçen ay istifa etmiş, yerine başka bir CEO atanmamıştı. Durum böyle. EuropaCorp’un önemli bölümleri hızla satılıyor. Stüdyonun çekim aşamasında bir filmi yok. Anna ve Little White Lies 2 tamamlanıp 2019’da vizyona çıkarılacak filmleri arasında yer alıyor.