Luc Besson hakkındaki 4 ciddi taciz ve tecavüz iddiasına 5 cinsel saldırı suçlaması daha eklendi. Suçlamalar fransız yönetmenin eski yardımcısından, bir tiyatro yapımcısından, şirketi EuropaCorp çalışanından ve Cite Du Cinema’daki iki öğrenciden geldi.

Fransa’da bu konularda bilgi toplayan ve yayınlarıyla kadınlara yardımcı olan bir siteden yayınlanan iddiaların tanık ifadelerine de dayandırıldığı belirtiliyor. Besson hakkında şu ana kadar yayınlanan en ciddi iddia Taxi 5’te birlikte çalıştığı oyuncu Sand Van Roy’un tecavüz iddiasıydı. Luc Besson, bugüne kadar iddiaları yalanlamıştı. İddialar arasında fransız sinemasındaki etkin gücünü kullanarak şantaj yoluyla cinsel ilişkiye zorlama da bulunuyor.