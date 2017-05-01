Luc Besson, Le Pen’e İnanmıyor: Şeytan Şeytandır

Gelecek haftasonu yapılacak Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin İkinci Turuna günler kala sinema dünyasından da isimler görüşlerini bildiriyor. Luc Besson, aşırı sağ Front National adına seçime katılan Marine Le Pen’e sert sözlerle yüklenerek seçilmemesi için çağrı yaptı.

“La Grande Illusion” (Büyük Aldatmaca) başlığını taşıyan açıklamasında Le Pen ve Front National’a yüklenen Besson “Değiştiğini söylese de şeytan şeytandır. Bizi daha çok istismar etmek için değiştiğini söylüyordur” sözleriyle Le Pen’in ırkçılıktan merkez sağa kaydığı iddiasına inanmadığını belirtti.

“Herşey için başkalarını suçlamak kolay. Ben şahsen müslüman kuzey afrikalıları, ispanyolları, portekizlileri, senegallileri ve diğer ülkeden vatandaşlarımızı seviyorum. Onlarla beraber ülkemizi savunduğumuz, yollar, köprüler ve hastaneler yaptığımız için mutluyuz. Yabancı ülkelerden gelip ülkemizin güzelliğini ve özgürlüğünü koruyan herkese teşekkür ediyorum”