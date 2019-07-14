Fransız sinemacı Luc Besson‘un James Cameron’ın Avatar filminden ilham ve cesaret alarak çektiği, ama aşırı yanlış bir kararla Dunkirk‘le aynı günde vizyona çıkardığı aşırı pahalı filmi Valerian‘ın batışından sonra Fransa’nın en büyük yapım şirketlerinden, Besson’a ait olan EuropaCorp finansal krize girmişti. Öyle bir kriz ki müzik kütüphanesi ve bazı alt birimler satıldıktan, pek çok personel işten çıkarıldıktan ve dağıtımcılıktan çekildikten sonra bile şirketin durumu düzelemedi. Şirket halen krizde. Borç 31 mart itibariyle 181 milyon dolara ulaşmış. Besson şirketini kurtarmak için pek çok şirketle (Netflix, Pathe vd) görüştü.

Besson bu yıl şirketinin artık dağıtımcı olmayacağını, EuropaCorp’un filmlerini Fransa’ya Pathe’nin dağıtacağını açıklamıştı. Besson dağıtımcılık konusunda Pathe’yle anlaştı ama şirketini Pathe’ye devretmek istemiyor. Bu yüzden ortaklık için Village Roadshow‘a ait olan, New York merkezli Vine Alternative Investments‘le görüşüyor. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Vine, EuropaCorp’u devralacak. Europa’nın hisselerinin % 28’inin Çin merkezli Fundamental Films‘e ait olduğunu, Besson’un hisselerin % 38’ine sahip olduğunu da belirtelim. Vine şirketi satın alıp borçları yapılandırdıktan sonra Besson’un şirketle bağının devam edip etmeyeceği şimdilik belli değil. Şirketin son filmi Anna da ABD gişelerinde batmıştı. Europa’nın yapım aşamasında şimdilik başka bir filmi yok. Şimdilik plan şirketi iflastan kurtarmak, borçları yapılandırmak…