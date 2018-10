Şu sıralar yeniden çevrim filmi Suspiria‘yla gündemde olan Luca Guadagnino yeni projesini duyurdu. Yönetmen, Bob Dylan‘ın 1975’te piyasaya sürülen, daha sonra en iyi albümü olarak nitelendirilen Blood on the Tracks‘ını sinemaya taşıyacağını açıkladı. Bu projeyi yönetmene Call Me by Your Name‘in yapımcısı teklif etmiş. Guadagnino da “Bir şartla kabul ederim. Senaryoyu Richard LaGravenese yazacak,” demiş. Yönetmen, LaGravenese’nin yazdığı senaryoları, özellikle de Beloved‘ı epey seviyormuş. Bu yüzden senaristle bu filmde ilk kez çalışmak istemiş. Yapımcı, LaGravenese’yle görüşüp olur yanıtını almış. Filmin çekim tarihi henüz belirlenmedi.

Guadagnino bu filmden evvel başka bir film yapabilir. Yönetmenin projeleri arasında Call Me by Your Name‘in devam filmi ve Jennifer Lawrence‘ın başrolünü üstleneceği Burial Rites uyarlaması yer alıyor. Fakat bu iki filmin de çekim tarihleri belli değil.