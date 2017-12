2013’te Jennifer Lawrence’ın Burial Rites adlı filmin yapımcılığını ve başrolünü üstleneceği, filmi Gary Ross’ın yöneteceği açıklanmıştı. Fakat bu açıklamadan sonra filmden yeni bir haber gelmemişti. Bugün bu proje dirildi. Bu aralar Call Me by Your Name filmiyle gündemde olan, Suspiria yeniden çevriminin post prodüksiyonuyla meşgul olan yönetmen Luca Guadagnino’nun yönetmenlik koltuğunu devraldığı açıklandı. Film, Hannah Kent’in kaleme aldığı aynı adlı romandan uyarlanacak. Kitap dilimize Ölü Gömme Törenleri adıyla Yapı Kredi Yayınları’nca çevrilmişti. 1828’de İzlanda’da geçen öykü, Agnes adlı genç kadının iki erkek kardeşini vahşice öldürmekle suçlanmasını konu ediniyor. Sony’e ait olan TriStar’ın yapımcılığını üstlendiği filmin çekim tarihiyse açıklanmadı. Guadagnino; Benedict Cumberbatch, Jake Gyllenhaal ve Michelle Williams’lı Let It Fall Back adlı filmi de yönetecek. Bakalım önce hangi filmi çekecek.