Call Me By Your Name’den sonra Suspiria yeniden çevrimininde de övgülere boğulan Luca Guadagnino filmini anlattı. Guadagnino hikayenin zaten politik olduğunu, bunu yeniden yansıtmak istediğini belirtti.

“Dario Argento ile filmi konuşmak için görüştüğümde onayını isterken, öneriler de bekliyordum. “Önerim yok, kendi filmini yap!” dedi”

“Suspiria’yı daha mitolojik-politik bir hikaye olarak görüyorum. Bildiğimiz korku filmlerinden değil. Argento filmi soğuk savaşın gücünü hissettirdiği, faşizmin dünyayı sardığı, buna karşılık olarak kadınların bireysel özgürlükleriyle başkaldırdıkları yıllarda yaptı. Bugün de dünyanın dört bir yanında yükselen faşizme kadınların tepki verdiğini görüyoruz.”

“Cadı fikri Avrupa’nın evriminde her zaman gerçekliği temsil etmiştir. Sadece bir masal değildir. Özgür kadın patriyarkı korkutur, gücünden çekinir ve güçlü kadını şeytani bir şey olarak gösterir”

“Suspiria’da bu iki yüzlülüğü vurgulamak ve kadınlığın büyük gücüne acımasızlık da katarak bir övgüde bulunmak istedim. Başardım mı bilmiyorum”