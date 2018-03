Haftanın en garip projesi duyuruldu. Manchester by the Sea filmindeki performansıyla parlayan genç aktör Lucas Hedges, Honey Boy adlı biyografik filmde kendisinden on yaş büyük olan aktör Shia LaBeouf’ün gençliğini oynayacak. Hemen belirtelim ki Hedges 21 yaşında, LaBeouf ise 31 yaşında. LaBeouf’ün hayatını ve alkolik, istismarcı babasıyla sorunlu ilişkilerini konu alan bu filmi LaBeouf kaleme aldı, Alma Har’el yönetecek. LaBeouf senaryoyu Otis Lort mahlasıyla kaleme almış. Aktörün babasını ise LaBeouf’ün bizzat kendisi oynayacak. Yani aralarında sadece on yaş fark olan LaBeouf-Hedges ikilisini bu filmde baba-oğul rollerinde göreceğiz. Çekimlere mayısta başlanacak.

Film, LaBeouf’ün henüz ünlenmediği, Disney’in Even Stevens adlı sit-com dizisinin başrolünü üstlendiği 2000’li yıllarda geçecek. 2000’de başlayan bu dizi 66 bölüm sürmüş, 2003’te sona ermişti, LaBeouf dizinin 66 bölümünde rol almıştı. Daha sonra I, Robot ve Constantine filmlerinde rol alan LaBeouf, Steven Spielberg sayesinde şu anki şöhretine kavuşmuştu. Spielberg aktörü Transformers serisinin başrolünde oynatmış, daha sonra onu Indiana Jones 4 ve Eagle Eye filmlerine de dahil etmişti, lakin aktör, Spielberg’i eleştirince onu sıradaki Indiana Jones filmine dahil etmekten vazgeçmişti yönetmen. LaBeouf’ü bu yıl Dakota Johnson’lı The Peanut Butter Falcon filminde izleyebileceğiz. Lucas Hedges ise üç filmde karşımıza çıkacak.