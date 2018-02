2016’nın ödül sezonunun en çok konuşulan filmlerinden olan Manchester by the Sea‘yle yükselişe geçen genç aktör Lucas Hedges‘ı ödülleri silip süpüren iki filmde, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve Lady Bird‘te izledik. Bu filmlerde de yardımcı rollerde yer alan genç aktörü bu yıl üç dramada daha izleyebileceğiz. Aktör 2017’nin ilkbaharında Jonah Hill’in ilk filmi olan Mid ’90s‘de rol almıştı. Post prodüksiyonu devam eden bu film, Lady Bird gibi büyüme türünde olup ailesinden ilgi görmeyen, tam tersine abisinin kötülüklerine maruz kalan bir çocuğun mahallenin kaykaycılarının arasına dahil olmasını konu alıyor. Katherine Waterston anneyi, Sunny Suljic merkezdeki çocuğu oynarken Hedges çocuğun abisini oynadı. Bakalım Hill, Greta Gerwig’in başarısını tekrarlayabilecek mi?

Hedges’ı Boy Erased filminde bu kez başrolde izleyeceğiz. Joel Edgerton’ın kaleme alıp yönettiği bu film bir vaizin oğlu olan eşcinsel bir gencin, Jared’ın kilisenin “eşcinselliği tedavi programı”na dahil olup eşcinsellikten kurtulmaya çalışmasını ama başaramamasını konu alıyor. Yılın LGBT filmlerinden olan Boy Erased‘ın da post prodüksiyonu devam ediyor. Muhtemelen Oscar sezonunda vizyona girip Moonlight‘ın ve Call Me by Your Name‘in başarısını tekrarlamaya çalışacak. Filmde Hedges’a Russell Crowe, Nicole Kidman, Xavier Dolan ve Edgerton eşlik ettiler. Crowe’la Kidman’ın Jared’ın ebeveynlerini, Edgerton’ın ise programın yaratıcısını oynadıklarını da belirteyim. Filmin ABD vizyon tarihi 28 eylül.

Aktörün son projesiyse çekimleri yakın zamanda tamamlanan Ben is Back. Hedges bunda da başrolde yer alıyor. Aktörün babası Peter Hedges’ın yazıp yönettiği filmde Julia Roberts da başrolde yer aldı. Film sorunlu birisi olan Ben’in Noel zamanı memleketine dönmesini, annesinin oğlunun dönüşüne sevinmesini ama çok geçmeden oğlunun halen sorunlar yaşadığını fark etmesini, son 24 saatte ailesinin dağılması tehlikesiyle karşı karşıya kalınca ailesini ve oğlunu korumaya çalışmasını konu alıyor bu film. Bir değişiklik olmazsa bu film de tahminen yılın sonlarına doğru vizyona girecek. Anlaşılacağı üzere Hedges’ı bu ödül sezonunda üç filmde görebiliriz.