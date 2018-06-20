Star Wars evrenin geleceği parlak gözükmüyor artık. Disney’in 4.1 milyar dolar karşılığında satın aldığı Lucasfilm’den her yıl bir tane Star Wars filmi çıkarma planı bu yıl ilk kez gişede olumsuz sonuca yol açtı. Stüdyonun Disney’e geçişinden sonra çekilen filmlerin hepsi Disney’e çok iyi hasılatlar getirirken epey sorunlu bir prodüksiyon süreci olan Solo: A Star Wars Story gişede çok kötü bir şekilde battı. 300 milyon dolara mal olan bu filmin hasılatı sadece 341 milyon dolar. Bu filmin gişede batışı stüdyonun duyurduğu/duyurmadığı tüm spin-off projelerini rafa kaldırmasına neden oldu.

Evet, yakın zamanda yeni bir spin-off filmi çekilmeyecek. Disney’in duyurduğu projeler arasında Ewan McGregor‘ın rol almayı çok istediği, Stephen Daldry‘nin yöneteceği duyurulan Kenobi, James Mangold‘a senaristliği ve yönetmenliği teklif edilen Boba Fett ve Solo‘nun devam filmleri yer alıyordu. Bu filmlerin hiçbiri yakın zamanda hayata geçirilmeyecek. Collider’ın haberine göre Kenobi filmini hazırlayanlarla yollar ayrılmış, Mangold da Boba Fett filmini çekmeyecek. Şurada andığım DB Weiss-David Benioff film serisinin geleceğiyle ilgili bir sorun görünmüyormuş, seri halen hazırlık aşamasındaymış. Lucasfilm bu aralar sadece JJ Abrams‘ın Episode 9 filmine ve Rian Johnson‘ın hazırladığı üçlemeye odaklanacak. Öte yandan Jon Favreau‘nun hazırladığı Star Wars dizisinin çekimlerine sonbaharda başlanacak.