Lucifer’ın altıncı sezonu için Netflix yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor ve birer birer ikna ediyor. Daha önce beşinci sezonun son sezon olacağı açıklanmasına rağmen, istikrarlı bir şekilde yükselen izleyici sayıları ve hayran kitlesinin giderek artması diziyi uzatıyor.

Dizinin yan rollerdeki yıldızları için opsiyon haklarını kullanan yapımcılar başroldeki Tom Ellis’i de ikna etmeyi başardılar. Böylece altıncı sezonu anons etmeleri için önlerinde ciddi bir engel kalmadı.

Bu arada dizinin şu sıralar prodüksiyonu tamamlanmak üzere olan beşinci sezonu 16 bölüm olacak ve iki ayrı tarihte yayınlanacak.