Lucifer, 10 bölümlük beşinci sezonla bitecekti. Hayranlarından gelen baskıyla 16 bölüme uzadı ve 2×8 bölümlük kısımlar halinde yayınlanması kararlaştırıldı. Hayranların tepkileri ve talepleri durmayınca altıncı sezon da öyküye final sezonu olarak eklendi.

21 Ağustos’ta yayınlanacak beşinci sezonun ilk sekiz bölümlük kısmından en geniş fragman ise bugün yayınlandı. Fragman biraz fazla geniş, içinde öykünün gidişatıyla ilgili spoiler’lar var, şimdiden uyaralım.

— Dikkat Spoiler İçerir —