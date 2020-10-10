Son olarak 2019 yılında Nous Finirons Ensemble’ın yönetmenliğini üstlenen fransız aktör ve yönetmen Guillaume Canet’nin son filmi Lui’nin çekimleri tamamlandı.

Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü üstlenen Guillaume Canet’ye Virginie Efira, Laetitia Casta ve Mathieu Kassovitz gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Çekimleri Fransız adası Belle Ile’de tamamlanan film, bir filmin müziklerini yapmakta zorlanan ve kendini izole bir adaya hapsetmek isteyen bir müzisyenin yaşadığı talihsizlikler ve davetsiz misafir olan arkadaşlarıyla olan ilişkisini konu edinecek.

Tresor Films tarafından dağıtımcılığı üstlenen filmin yapımcılığını daha önce Ne Le Dis a Personne ve daha birçok filminde Guillaume Canet ile çalışan Alain Attal üstleniyor. Henüz yeni post prodüksiyon aşamasına giren filmin 2021 yılının ilk aylarında vizyona girmesi bekleniyor.

Ortalama 2 yılda bir filmi vizyonda görmeyi seyircilerine alıştıran Guillaume Canet, son filmi Lui’nin ardından Asterix & Obelix: L’Empire du Milieeu’nun da çekimlerine hızla başlayacağı açıklandı. Canet’yi Asterix rolünde izleyeceğimiz filmde, yönetmene Kleopatra rolünde eşi Marion Cotillard ve henüz rolü açıklanmayan Vincent Cassel gibi ünlü isimler eşlik edecek.